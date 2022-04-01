На чернігівському напрямку Україну атакували від 15 до 20 тис. росіян, - командувач ОК "Північ" Ніколюк

Росіяни розраховують задавити українців масою. Ця тактика не змінилася з 1941 року.

Про це "Суспільному" розповів командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Віктор Ніколюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лише на чернігівському напрямку було близько 15-ти батальйонно-тактичних груп. Десь близько від 15 до 20 тисяч особового складу", - згадує він про перші дні війни.

"Дуже багато було ворога. Хоча їм було нанесено ураження, після яких він не мав би наступати. Але ті підрозділи, які надходили, їх було дуже багато. Тому українські війська змушені були відступити до Чернігова", - пояснив Ніколюк.

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За словами генерал-майора, головна тактика росіян - спроби "задавити масою".

"Вони так само давлять масою, не бережуть свій особовий склад. Тактика "маси", яка втрачає людей і далі пре, напевно розрахована, що у нас закінчаться боєприпаси і вони задавлять. З 1941 року не змінилася у них тактика", - каже командувач.

Ніколюк додав, що зараз ворог переходить до оборони.

"Наразі навколо Чернігова є велике угрупування, яке стримується на півночі Чернігова. Але ми проводимо певні заходи, які спонукають їх до виходу. Але, звичайно, в напрямку Городня, Сеньківка є великі скупчення. Наразі вони переходять до оборони, вони навіть не встигають вийти на територію росії. Ми звільняємо нашу землю", - сказав він.

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