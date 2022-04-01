Рада схвалила в першому читанні законопроєкт, який забороняє символіку російських окупантів та визнає РФ державою-терористом

У п'ятницю, 1 квітня, Верховна Рада в першому читанні схвалила заборону на використання символіки підтримки повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про символи окупантів "Z","V", "O" та інші. Крім того, даний законопроєкт (№7214) визнає Росію державою-терористом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Документ підтримали 311 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та низки інших нормативно-правових актів. За символіку підтримки військової агресії РФ проти України може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

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Як повідомили у пресцентрі "Слуги народу" народні депутати ухвалили законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає Росію державою-терористом.