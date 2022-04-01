Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не закінчилася, - Politico

У польських прикордонних містах почався зворотний потік людей в бік української території.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

Останні дані прикордонної служби Польщі свідчать, що у понеділок приблизно 12 тисяч людей повернулися на українську територію, а у вівторок - 13 тисяч. За весь час після російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.

У Перемишлі на залізничному вокзалі утворилися довгі черги перед потягами, які прямують у Львів, Київ і Одесу. Хоча одразу після початку війни вони поверталися в Україну порожні.

"Вдома завжди краще. Ми поїхали тиждень тому, а тепер повертаємось. Мій чоловік пішов добровольцем в армію. А в нашому будинку нікого зараз немає", - сказала 42-річна Лілія Шуба з Виноградова. Вона та її трирічний син Олександр провели 13 годин на угорському кордоні, прямуючи в Україну. "Я виїхала, щоб зібратися з силами. І тепер ми повертаємося, щоб чекати кінця війни в Україні", - додала жінка.

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Волонтери з країн Західної Європи працюють на вокзалі польського Перемишля, допомагаючи біженцям з гарячою їжею, квитками, одягом та іграшками для їхніх дітей. Волонтери теж помітили, що багато українців повертаються на Батьківщину.

"Ми бачили, як кілька тисяч людей щодня повертаються через Перемишль. Будучи найбільшою точкою перетину кордону в Європі, ми, швидше за все, бачимо більшість тих людей, які їдуть назад", - сказала 23-річна Ада Вордсворт.

"Я була абсолютно здивована, коли це побачила. Це шокувало. Перша сім’я, яку я зустріла, насправді хотіла поїхати в Харків", - пригадала волонтерка.

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Причини повернення при цьому можуть бути дуже різними. У деяких біженців закінчилися гроші, а інші не змогли знайти доступне житло за межами спеціальних таборів.

"Загалом це люди, які не змогли знайти роботу чи помешкання. Інших обдурили і вони втратили багато грошей в Польщі", - додала вона.