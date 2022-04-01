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Рада посилила відповідальність за поширення інформації про діяльність ЗСУ

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Рада посилила відповідальність за поширення інформації про діяльність ЗСУ
Верховна Рада посилила відповідальність за несанкціоноване розголошення інформації про озброєння, переміщення зброї, а також рух Збройних сил України.

За відповідний законопроєкт №7236 проголосували 320 народних депутатів під час засідання у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Документ передбачає удосконалення статті 114-2 Кримінального кодексу, у якій ідеться про відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про засоби протидії збройній агресії Російської Федерації. Зокрема, розширено перелік державних органів, які мають право поширювати інформацію про постачання зброї в Україну та переміщення ЗСУ.

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Так, законопроєкт передбачає уточнення термінів щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також до правомірних суб’єктів поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ додається Міністерство оборони України та інші уповноважені державні органи.

Крім того, уточнюються кваліфікуючі ознаки скоєння цих кримінальних правопорушень.

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Топ коментарі

  • Sergey Sergeev eaf271c9
    Ці, 320 народних депутатів голосували з залу парламенту, чи з програми на смартфоні на пляжі Малібу? Мені просто цікаво?
  • Гоша Яремчук
    Если они сами не думают что говорят и пишут то не нужно искать крайних
  • Alex e57cdfa1
    Они трудятся не прикладая рук.
    Во, самый необходимый сегодня закон - гимн поменять.
    https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39278
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