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Шмигаль про джерела коштів для відновлення України: Насамперед, це арештовані та конфісковані активи агресора

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Шмигаль про джерела коштів для відновлення України: Насамперед, це арештовані та конфісковані активи агресора
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав джерела коштів, завдяки яким буде здійснюватися післявоєнна відбудова України. Серед них арештовані та конфісковані активи Росії.

Про це очільник уряду сказав під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Відбудову будемо починати у всіх містах України... Джерела різні. У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, також це державний бюджет України. Крім цього, ми працюємо над створенням міжнародного фонду. Ведемо переговори з міністрами фінансів G7", - заявив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Нужны не гарантии, а вступление в НАТО и разработка оружия, как раньше, а не бездумное укатывание миллиардов в дороге. Если это не дойдет то война и дальше будет, а если дойдет, то любой враг побоится нападать.
  • Ksenia VB
    В Україні почнеться не відбудова. а ПЕРЕБУДОВА.
    Не буде вже як раніше.
  • Sergey Sergeev eaf271c9
    Головне, щоб не знову велике крадівництво. Але, якщо влада не змінеться, то буде те саме, вони не вміють по-іншому.
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