Шмигаль про джерела коштів для відновлення України: Насамперед, це арештовані та конфісковані активи агресора

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав джерела коштів, завдяки яким буде здійснюватися післявоєнна відбудова України. Серед них арештовані та конфісковані активи Росії.

Про це очільник уряду сказав під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Відбудову будемо починати у всіх містах України... Джерела різні. У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, також це державний бюджет України. Крім цього, ми працюємо над створенням міжнародного фонду. Ведемо переговори з міністрами фінансів G7", - заявив Шмигаль.

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