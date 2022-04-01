За сьогодні з Луганщини вдалось евакуювати понад 1700 мешканців, - Гайдай. ФОТО
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Не в тиші, але "гуманітарний коридор" спрацював, і за сьогодні евакуйовано 1735 мешканців Луганщини.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ
" За допомоги патрульних поліцейських, протестантської церкви та волонтерів ми змогли забрати:
- з Сєвєродонецька - 285 осіб,
- з Рубіжного - 60 осіб,
- з Лисичанська (+ прилеглі міста та села) - 1300 людей,
- з Кремінної - 52 особи,
- з Попасної - 38 мешканців
Дякуємо дніпрянам за допомогу! Ситуація загострюється, дбати про Вас стає важче, але ми робимо все можливе", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у Луганській ОВА підкреслили, що евакуацію будуть організовувати, пока усі мешканці не будуть у безпеці. Також сьогодні до громад завезено декілько тонн гуманітарної допомоги: їжа, ліки, засоби гігієни. Патрульні вже розвозять все необхідне по бомбосховищах.