Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан, - Шмигаль

Після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щойно ситуація даватиме змогу, то президент і військове керівництво ухвалюватимуть рішення, згідно із законом, про завершення воєнного стану. Очевидно, що після воєнного стану продовжить діяти надзвичайний стан у нашій країні, оскільки це передбачає вихід із тієї ситуації, яка сьогодні є в країні й для відновлення країни", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що надзвичайний стан діятиме певний період під час ліквідації наслідків війни.

За його словами, влада окремо ухвалюватиме рішення про поетапний вихід країни з таких станів.

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