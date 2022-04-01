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Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан, - Шмигаль

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Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан, - Шмигаль
Після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щойно ситуація даватиме змогу, то президент і військове керівництво ухвалюватимуть рішення, згідно із законом, про завершення воєнного стану. Очевидно, що після воєнного стану продовжить діяти надзвичайний стан у нашій країні, оскільки це передбачає вихід із тієї ситуації, яка сьогодні є в країні й для відновлення країни", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що надзвичайний стан діятиме певний період під час ліквідації наслідків війни.

За його словами, влада окремо ухвалюватиме рішення про поетапний вихід країни з таких станів.

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Топ коментарі

  • Kucher
    Про яке скасування військового стану може йти зараз мова, коли ще не звільнено Південь, Північ, Схід та Крим і йдуть обстріли міст?
  • Yaroslav Kozachok
    Схоже, що їм потрібно терміново можливість проводити референдум чи зміни до конституції...
  • Олександр Полесов
    сначала кацапню победить надо
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