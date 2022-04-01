Всі населені пункти Луганщини під вогнем окупантів, ворог готується наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну, - Гайдай

Всі населені пункти Луганської області під вогнем окупантів, ворог готується наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Керівник області зазначив, що інтенсивність обстрілів дуже висока, не дає можливості навіть забрати тіла загиблих з вулиць і доставити гуманітарну допомогу.

"Ми знаходимо людей в укриттях та пропонуємо їм евакуацію, але вони відмовляються. Чекають, допоки війна не прийде у сусідній під’їзд, не буде знищено будинок, а потім ми дістаємо їх з-під завалів і тільки тоді вони погоджуються виїжджати.

Кожного дня наші поліцейські, водії, співробітники ВЦА ризикують життям, допомагаючи громадянам виїхати. Я прошу, будь ласка, не зволікайте. Це проблема не одного будинку, кварталу, району, або міста", - звернувся Гайдай до мешканців Луганщини.

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