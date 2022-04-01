На Полтавщині впав ворожий безпілотник "Орлан-10". ФОТО

Дані про ворожий безпілотник-розвідник місцевий мешканець повідомив СБУ та Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.







Як зазначають у Службі безпеки України, йдеться про БпЛА "Орлан-10", який використовується для ведення розвідки та корегування вогню артилерії. Коштує цей безпілотник, що перебуває на озброєнні РФ, більше ніж $80 тис.

"Орлан-10" оснащені відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, можуть відлітати на 120 км від пункту управління, а в автономному режимі - аж на 600 км. Час можливого перебування у повітрі зазначеного БпЛА - 18 годин. Тож цю "пташку" буде долучено, як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни", - йдеться у дописі.

За даними ЗСУ, з початку війни українські захисники вже знищили 85 ворожих безпілотників.

"Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували? Чи це секретне ноу-хау?", - іронічно підкреслили у СБУ.

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