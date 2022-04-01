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Бучу звільнено від російських окупантів, - мер Федорук. ВIДЕО

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Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про звільнення міста.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановна бучанська громадо, 31 березня увійде в історію нашого неселеного пункту як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими ЗСУ. Сьогодні констатую, що цей день є радісним. Велика перемога ЗСУ на Київщині і ми обов'язково дочекаємось та все робитимемо, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава ЗСУ, слава Україні, слава кожному українцю", - сказав він.

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  • Рекрут
  • Ksenia VB
  • Шимус
    рузге бегут и бросают свои машинко
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