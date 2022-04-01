ФРН ухвалила рішення про перше постачання Україні бронетехніки від держави НАТО, - німецькі ЗМІ

Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз розміщені у Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на німецькі видання Welt am Sonntag та Spiegel.

Йдеться про 56-58 БМП (PbV-501, раніше відомі як БМП-1), що оснащені гарматою і кулеметами.

БМП наприкінці 90-х років були передані Швеції, а потім - продані чеській компанії, яка тепер хоче продати їх Україні. Для цього необхідно було отримати згоду Німеччини як країни походження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія передасть Україні бронетранспортери Bushmaster

Раніше, за даними видання, німецький уряд блокував ці спроби, що почалися ще у 2019 році. В уряді Ангели Меркель не хотіли схвалювати рішення, вважаючи, що це зашкодить діалогу з Росією. Після радикальної зміни політики Німеччини з початком повномасштабного вторгнення, в уряді Олафа Шольца все одно досі відмовлялися говорити про постачання артилерії чи танків.

Як зазначає видання, вочевидь на зміну позиції уряду вплинуло і враження від війни в Україні, і тиск з боку західних союзників. 30 березня міністерка оборони Крістіне Ламбрехт говорила зі своїм американським колегою, а також під час візиту до Вашингтона телефонувала міністру оборони України. У четвер в німецькому Міноборони повідомили у Прагу, що уряд схвалить передачу БМП Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада встановила винагороду за передачу ЗСУ військової техніки армії РФ: 100 тис. дол. за танк

Spiegel за своїми джерелами пишуть, що цього разу згода від Берліна надійшла дуже швидко - чеська компанія, яка є нинішнім власником БМП, надіслала свій запит 24 березня.

Коли БМП можуть опинитися на території України - невідомо, але цей процес однозначно займе декілька тижнів, тому що спершу техніку потрібно буде перевірити і полагодити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія направила Україні 10 літаків зі зброєю та гуманітарною допомогою