РФ поширює фейки, ніби Україна за допомогою "Байрактарів" розпилює віруси, - Центр протидії дезінформації

Прокремлівські ЗМІ поширюють дезінформацію з посиланням на Міноборони РФ, начебто українська корпорація "Мотор Січ" створює модифікації турецьких Bayraktar з аерозольним розпилювачем вірусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як "доказ" наводиться копія запиту української "Мотор Січі" до турецького виробника "Байрактарів" .

"Насправді відповідний запит щодо технічних характеристик імпортованої військової техніки — звичайна річ для всіх країн, у т.ч. і росії. І питання до турецької сторони щодо можливого розпилення Байрактарами через аерозолі, є звичайним інформаційним питанням для авіаційної техніки, яке жодним чином не свідчить про наміри України надати турецьким БПЛА таку можливість", - пояснили в ЦПД.

В Центрі нагадали, що раніше Міноборони РФ поширювало фейки, що в Україні "кололи перельотним птахам небезпечні віруси" і потім їх "мали відправити на територію росії".

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