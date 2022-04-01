ЄС закликав Китай не допомагати РФ обходити санкції: Якщо не підтримуєте, то принаймні не втручайтесь

Китай як постійний член Ради безпеки ООН має особливу відповідальність за збереження світового порядку, тому ЄС закликав офіційний Пекін не втручатися у санкційний режим та не допомагати росіянам обходити обмеження, застосовані щодо РФ за війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Наш саміт відбувся на фоні російської війни, яка все ще продовжується в Україні, і це було дуже добрим, що ми мали відвертий та відкритий обмін думками з лідером Сі (Сі Цзіньпіном) і прем’єр-міністром Лі (Лі Кецяном). Було очевидним, що це не лише визначний момент для нашого континенту, але також визначний момент для наших відносин з рештою світу… У цьому контексті Китай як постійний член Ради безпеки ООН має окрему відповідальність", - наголосила вона.

"Разом із нашим міжнародними партнерами, ми (ЄС) ухвалили масштабні та ефективні санкції, до яких приєдналися понад 40 держав. Ми дуже чітко заявили, що Китай має якщо не підтримувати, то принаймні не втручатися у наші санкції. Жоден європейський громадянин не зрозуміє будь-якої підтримки росії через війну. Більше того, це може призвести до масштабних репутаційних втрат Китаю тут, у Європі", - додала фон дер Ляєн.

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