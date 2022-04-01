Відставний генерал СБУ Пята намагався виїхати за кордон за підробним документом
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.
Громадянин 18.06.1967 р.н. прибув на пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті на автомобілі "Мерседес" для виїзду з України. Як підставу звільнення від призову він надав довідку про непридатність видану РТЦК та СП м.Дніпро і тимчасове посвідчення військовозабов'язоного, де вказано, шо особа знята з військового обліку на підставі ВЛК. Також вказано військове звання "солдат", склад "рядовий".
При перевірці громадянина виявилось, що Леонід Пята є відставним генералом СБУ і працював у ДЗНД СБУ у м.Києві. Співробітники ВБ СБУ підтвердили, що громадянин є їх колишнім співробітником.
У звязку з тим, що надані Пятою дані щодо військового складу і звання не відповідають дійсності, вивчається питання про направлення повідомлення щодо виявлення кримінального правопорушення до ДБР або Нацполіції за ст. 336 та 358 УК України.