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Відставний генерал СБУ Пята намагався виїхати за кордон за підробним документом

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Відставний генерал СБУ Пята намагався виїхати за кордон за підробним документом
Генерал СБУ у відставці СБУ Леонід Пята намагався виїхати за кордон за підробним документом про зняття з військового обліку.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Громадянин 18.06.1967 р.н. прибув на пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті на автомобілі "Мерседес" для виїзду з України. Як підставу звільнення від призову він надав довідку про непридатність видану РТЦК та СП м.Дніпро і тимчасове посвідчення військовозабов'язоного, де вказано, шо особа знята з військового обліку на підставі ВЛК. Також вказано військове звання "солдат", склад "рядовий". 

При перевірці громадянина виявилось, що Леонід Пята є відставним генералом СБУ і працював у ДЗНД СБУ у м.Києві. Співробітники ВБ СБУ підтвердили, що громадянин є їх колишнім співробітником.

У звязку з тим, що надані Пятою дані щодо військового складу і звання не відповідають дійсності, вивчається питання про направлення повідомлення щодо виявлення кримінального правопорушення до ДБР або Нацполіції за ст. 336 та 358 УК України.

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Топ коментарі

  • SANDY
    позбавити виродка всіх звань, нагород і пенсійного забезпечення
  • Влад 2
    так вищий офіцерський склад до 65 років підлягає мобілізацій, тому він і всрався ! Ось такі вони СБУшники ... Одні здали Херсон і всю область, інший - бабло косив на тлі боротьби "за чистоту рядів Служби", а окремі = просто дезертири дешеві !
  • Super Gut
    А ви звернули увагу, як зелені гниди зам'яли справи про незаконний перетин кордону суркісом з онуками, суддю тупіцкого, бичкою з 20 млн баксів у валізі і найголовніше - мудачука, який втік з України саме через закарпатські пункти пропуску. ВІП порушники легко перетинають кордон с мільйонами кеша у валізах, у зеленій владі похєр на кричущі порущення на кордонах
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