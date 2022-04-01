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До повної блокади Ізюма окупантами призвели дії місцевих зрадників та кількісна перевага окупантів, - міськрада

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До повної блокади Ізюма окупантами призвели дії місцевих зрадників та кількісна перевага окупантів, - міськрада
Місцеві зрадники в Ізюмі провели російських окупантів на Південну частину міста.

Про це у Facebook повідомив Максим Стрельник, начальник відділу міськради Ізюма, передає Цензор.НЕТ.

"26 березня 2022 року місцеві зрадники провели російських окупантів на Південну частину міста, що в свою чергу призвело до повного заблокування шляху доставки гуманітарної допомоги в Ізюм і евакуації ізюмчан. Окрім цього, російські окупанти скориставшись цією ситуацією почали захоплення Ізюма...

На жаль, кількісна перевага російських окупантів і віроломство місцевих зрадників, призвели до встановлення 01 квітня 2022 року тимчасового контролю ворога над Ізюмом", - йдеться в повідомленні.

"Однак, битва за Ізюм не завершилася і наша Армія незабаром обов’язково визволить місто від російських окупантів і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників і агресії ворогів", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Полный ******, Херсон, Купянск, Изюм. Все предатели сдали. Много их еще по городам сидит? Не пора ли превентивно расстрелы устраивать?
  • Fjall_Raven
    депутаты опзж-опники, без них не обошлось.
  • Leon Renk feb3e892
    Після Перемоги пізно!
    Очищатися потрібно на випередження!
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