До повної блокади Ізюма окупантами призвели дії місцевих зрадників та кількісна перевага окупантів, - міськрада

Місцеві зрадники в Ізюмі провели російських окупантів на Південну частину міста.

Про це у Facebook повідомив Максим Стрельник, начальник відділу міськради Ізюма, передає Цензор.НЕТ.

"26 березня 2022 року місцеві зрадники провели російських окупантів на Південну частину міста, що в свою чергу призвело до повного заблокування шляху доставки гуманітарної допомоги в Ізюм і евакуації ізюмчан. Окрім цього, російські окупанти скориставшись цією ситуацією почали захоплення Ізюма...

На жаль, кількісна перевага російських окупантів і віроломство місцевих зрадників, призвели до встановлення 01 квітня 2022 року тимчасового контролю ворога над Ізюмом", - йдеться в повідомленні.

"Однак, битва за Ізюм не завершилася і наша Армія незабаром обов’язково визволить місто від російських окупантів і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників і агресії ворогів", - підсумував він.

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