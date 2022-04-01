Плату за комунальні послуги, які надає Харків, з 24 лютого і до кінця війни буде списано, - Терехов

У жителів міста Харкова не братимуть гроші за комунальні послуги до кінця війни.

Про це повідомила Харківська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що жителям спишуть нараховані суми за комунальні послуги від 24 лютого і до кінця війни.

"Ми сьогодні ініціювали питання, щоб люди, які залишилися у Харкові, які перебувають в умовах воєнних дій, вони справжні герої і, звісно, сьогодні сплачувати за комунальні послуги вони не будуть", - сказав Терехов.

У пресслужбі Харківської міськради уточнили, що плату не братимуть за послуги, які надає місто - гаряча та холодна вода, опалення, квартплата, вивіз сміття.

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За словами Терехова, у Харкові зруйновано 1337 житлових будинків.

"Ми бачимо, що постійно ведуться обстріли, по житловим кварталам, житловим мікрорайонам, нашій інфраструктурі", сказав мер.