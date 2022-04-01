В окупованому Енергодарі росіяни утримують та катують заручників, у Токмаку готують "референдум", а в Мелітополі розміщують артилерію в житлових кварталах, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо політики росіян на окупованих територіях, зокрема в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в офіційному фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску.

За наявною інформацією, в місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід.

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку".

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