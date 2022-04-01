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РНБО найближчим часом проведе засідання: Розглянуть санкції проти Росії

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РНБО найближчим часом проведе засідання: Розглянуть санкції проти Росії
Рада національної безпеки та оборони найближчим часом збереться на засідання.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми відпрацьовуємо питання. Сьогодні є приблизно 8 рішень РНБО. Найближчим часом відбудеться засідання. Ми працюємо, як і працювали. ... Це будуть санкції, які стосуються РФ, компаній, які з нею співпрацюють, компаній, які їй допомагають", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Козак Мамай 328e507b
    а шо такі швидкі? 8 років війна, 30 днів відкрите вторгнення, і будуть розглядати санкції. Може ще почекать?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А може не треба санкцій? Бо путєн нападе!
  • Юрий Бойко 6bf70126
    Через місяць війни України з парасією, десятки санкцій від всьго світу, наше РНБО вирішило і свої накласти.
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