РНБО найближчим часом проведе засідання: Розглянуть санкції проти Росії
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Рада національної безпеки та оборони найближчим часом збереться на засідання.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми відпрацьовуємо питання. Сьогодні є приблизно 8 рішень РНБО. Найближчим часом відбудеться засідання. Ми працюємо, як і працювали. ... Це будуть санкції, які стосуються РФ, компаній, які з нею співпрацюють, компаній, які їй допомагають", - сказав він.