Жодна цивілізована країна сьогодні не має бажання спілкуватись з РФ, - Данілов
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Україні підтримують країни цивілізованого світу.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодна цивілізована країна світу сьогодні з РФ не має бажання взагалі спілкуватись. Ті, які є заручниками, дехто економічним заручником, дехто - політичним заручником РФ. Ми бачили голосування ООН, що 141 країна світу підтримує саме демократію та свободу, підтримує нашу країну. Я вже не кажу за країни цивілізованого світу", - сказав він.