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Жодна цивілізована країна сьогодні не має бажання спілкуватись з РФ, - Данілов

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Жодна цивілізована країна сьогодні не має бажання спілкуватись з РФ, - Данілов
Україні підтримують країни цивілізованого світу.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодна цивілізована країна світу сьогодні з РФ не має бажання взагалі спілкуватись. Ті, які є заручниками, дехто економічним заручником, дехто - політичним заручником РФ. Ми бачили голосування ООН, що 141 країна світу підтримує саме демократію та свободу, підтримує нашу країну. Я вже не кажу за країни цивілізованого світу", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Козак Мамай 328e507b
    тільки наші рвуться в очі заглядать.
  • Vlad Hof
    Да конечно, а Эрдоган выскакивает из трусов шоб встречу организовать
  • Алексей Технолог
    Так і серед нецивілізованих бажаючих практично нема спідкуватися з такими нЕлюдами.
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