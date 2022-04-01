Українські воїни ліквідували заступника командира 83-ї десантної бригади окупантів гвардії підполковника Слабцова. ФОТО

Українські захисники знищили гвардії підполковника російської армії Віталія Слабцова. Він був заступником командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у твітері офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Заступник командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади підполковник Віталій Слабцов. Заблукавши на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому".

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