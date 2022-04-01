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Українські воїни ліквідували заступника командира 83-ї десантної бригади окупантів гвардії підполковника Слабцова. ФОТО

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Українські захисники знищили гвардії підполковника російської армії Віталія Слабцова. Він був заступником командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у твітері офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Заступник командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади підполковник Віталій Слабцов. Заблукавши на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому".

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Українські воїни ліквідували заступника командира 83-ї десантної бригади окупантів гвардії підполковника Слабцова 01

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Давно генералов не было. Хочу генерала!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Здохла чергова елітна кацапська смердюча свиня...
  • Алексей Технолог
    Не вередуйте, буде ще.
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