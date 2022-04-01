Данілов про вибух у Бєлгороді: Україна тут ні до чого, але таке може бути по всій території РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував вибух в російському Бєлгороді та заявив, що Україна до цього не причетна.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що в них відбулося вранці... Коли на території Бєлгородської народної республіки стався вибух на нафтобазі. Вони зараз чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, за нашою інформацією, це зовсім не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо. Вони мають розуміти, що це може бути по всій території РФ. Ми до них не приходили. Ми не йшли до них з війною.

Коли на сьогоднішній день пан Пєско́в чи Пє́сков, як його, оця людина з вусами, каже, що це не сприяє перемовинам. А сприяє перемовинам, коли вони вбивають наших дітей, жінок? Це якісь хворі люди. Я взагалі не розумію, як із ними про щось можна домовлятися, якщо вони під час перемовин не дають можливості піти забрати дітей, зробити евакуаційні коридори. І брешуть на весь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, окрім як знищують якихось нацистів", - наголосив Данілов.

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