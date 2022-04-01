Рада Європи зобов'язалася допомогти Україні зберегти культурну спадщину

Раді Європи допоможе Україні зберегти її культурну спадщину.

Про це йдеться у прийнятій Декларації про агресію російської федерації проти України за підсумками Конференції міністрів культури РЄ, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: РНБО пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН

"Зобов’язуємось допомагати Україні у разі необхідності у подоланні загроз її культурній спадщині та її терміновому збереженні, використовуючи всі можливості, що пропонуються конвенціями Ради Європи та правовою і технічною базою у сфері культури та культурної спадщини, а також у майбутніх планах дій для України", - йдеться у документі.

Декларація передбачає розробку у співпраці з міжнародними організаціями програми нарощування потенціалу для збереження рухомої, нерухомої та нематеріальної культурної спадщини, яка перебуває під загрозою.

Також передбачається підтримка постраждалих митців, культурної спадщини, творчих професіоналів і науковців з України через програми культурної співпраці.

Крім того, йдеться про підтримку та захист переселенців з України, їх залучення до міжкультурного діалогу, підтримку ініціативи щодо проведення "Року культури України в Європі".

Читайте також: Рада Європи припиняє відносини з Білоруссю

У декларації зазначається, що в умовах збройного конфлікту культура часто є навмисною мішенню, а стирання культурних слідів минулого прирівнюється до руйнування пам’яті людей, завдаючи шкоди їх ідентичності. Наголошується, що пошкодження, руйнування та загрози багатій культурній спадщині в Україні є непоправною втратою для решти світу та основною перешкодою на шляху післявоєнного примирення.

В документі засуджується збройний напад росії на Україну та міститься заклик до РФ негайно та беззастережно припинити воєнні дії в Україні.