Лише Путін може зупинити війну проти України, - глава МЗС ФРН Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на президенті РФ Путіні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Це в руках Путіна. Він той, хто почав війну без будь-яких причин. Тепер він зобов’язаний припинити війну. Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вибрав… вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", - наголосила вона.

За словами Бербок, Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але після завершення воєнних дій, - ЗМІ ФРН