Падіння виторгу у 170 разів, знищені магазини: власники "Rozetka" вимушені звільнити більшість співробітників

Компанія Rozetka переживає непрості часи. Як раніше вже розповідав її засновник Владислав Чечоткін, через війну компанія практично зупинила свою діяльність: заблоковані склади, знищені магазини, доставка, що не працює.

Про це повідомляє ain.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін написав "найважчого листа у своєму житті" своїм співробітникам, у якому повідомив про рішення звільнити велику частину команди через наслідки війни.

"Ми були вимушені приймати настільки складні рішення, що я досі не знаю, як ми зможемо їх пережити. Ми не можемо забезпечити роботою велику частину команди, яку збирали по крихтах і якою дуже дорожили. З багатьма ми будемо вимушені попрощатися", - пише очільник Rozetka.

Чечоткін повідомив, що щомісячний оборот компанії впав з 4 млрд гривень до 23 млн грн за три тижні, склади заблоковані, магазини знищені, доставка працює з перебоями. Раніше компанія почала розпускати свій IT-відділ через неможливість платити зарплати.

"Все, що ми з Ірою й разом з вами будували майже 18 років, все, чому ми присвятили своє життя, зруйнувалося у нас на очах... Нам не залишається нічого іншого, як знову й знову робити спроби запустити бізнес. Почати життя з обороту в сто разів менше, у Львові на складі в п’ятдесят разів менше", - повідомляє Чечоткін про своє рішення з дружиною Іриною.

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