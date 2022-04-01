Падіння виторгу у 170 разів, знищені магазини: власники "Rozetka" вимушені звільнити більшість співробітників
Про це повідомляє ain.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін написав "найважчого листа у своєму житті" своїм співробітникам, у якому повідомив про рішення звільнити велику частину команди через наслідки війни.
"Ми були вимушені приймати настільки складні рішення, що я досі не знаю, як ми зможемо їх пережити. Ми не можемо забезпечити роботою велику частину команди, яку збирали по крихтах і якою дуже дорожили. З багатьма ми будемо вимушені попрощатися", - пише очільник Rozetka.
Чечоткін повідомив, що щомісячний оборот компанії впав з 4 млрд гривень до 23 млн грн за три тижні, склади заблоковані, магазини знищені, доставка працює з перебоями. Раніше компанія почала розпускати свій IT-відділ через неможливість платити зарплати.
"Все, що ми з Ірою й разом з вами будували майже 18 років, все, чому ми присвятили своє життя, зруйнувалося у нас на очах... Нам не залишається нічого іншого, як знову й знову робити спроби запустити бізнес. Почати життя з обороту в сто разів менше, у Львові на складі в п’ятдесят разів менше", - повідомляє Чечоткін про своє рішення з дружиною Іриною.