Кількість загиблих внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 осіб, - ДСНС

Станом на вечір 1 квітня кількість загиблих в результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА сягнула 30.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 20:00 тривають роботи по розбору завалів та деблокування тіл на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації.

Рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротший термін ліквідувати наслідки цієї трагедії.

Вже з-під завалів деблоковано тіла 30 людей, ще 1 людина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

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