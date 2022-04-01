Кількість загиблих внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 осіб, - ДСНС
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Станом на вечір 1 квітня кількість загиблих в результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА сягнула 30.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 20:00 тривають роботи по розбору завалів та деблокування тіл на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації.
Рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротший термін ліквідувати наслідки цієї трагедії.
Вже з-під завалів деблоковано тіла 30 людей, ще 1 людина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.