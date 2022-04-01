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Кількість загиблих внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 осіб, - ДСНС

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Кількість загиблих внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 осіб, - ДСНС
Станом на вечір 1 квітня кількість загиблих в результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА сягнула 30.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 20:00 тривають роботи по розбору завалів та деблокування тіл на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації.

Рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротший термін ліквідувати наслідки цієї трагедії.

Вже з-під завалів деблоковано тіла 30 людей, ще 1 людина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28, - Кім

Топ коментарі

  • andi Mir
    По-перше тік-токеру потрібно було своїх робітників перемістити в другі будівлі, а не думати яке ще смішне відео з кабінету зняти. І що він сказав зразу після обстрілу : " гади мой запас айкасав унічтожилі" Це повне моральне дно.
  • Bat'kowic Pablo
    Замість розосередити людей, відправити їх на удальонку - всіх загнав в будівлю. А сам "вдомике" типу "проспав". І це у фронтовому місті. І після того як інша російська ракета поцілила будівлю адміністрації в Харкові. То що, далі будемо піарити це "тіло"?
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