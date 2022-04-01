Після перебування в зоні ЧАЕС російських солдат розмістили в Гомельському науково-практичному центрі радіаційної медицини Білорусі, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації з російським солдатами після їх перебування в зоні ЧАЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в офіційному фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, на території республіки білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито "поранених" військовослужбовців збройних сил російської федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження", - зазначається у повідомленні.

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Раніше білоруський Телеграм-канал Беларускі Гаюн.повідомляв: "Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів у Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. З фотографії видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що в цьому центрі на регулярній основі привозять російських солдат".

Голова асоціації чорнобильських туроператорів України Ярослав Ємельяненко вважає, що російські окупанти зазнали радіаційного опромінення, коли окопували свої позиції у Чорнобильській зоні, зокрема в радіоактивному Рудому лісі.