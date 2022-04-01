Важкі бої точилися на Східному напрямку, ворог здійснив 6 атак, знищено до 280 окупантів, 6 танків, 22 БТРи, 6 гармат, - ОТУ "Схід"

1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з ночі точилися важкі бої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті. Українські воїни знищили: особового складу – до 280; танків – 6; БТР – 22; БМП – 19; артилерійських систем, мінометів – 6; РСЗВ – 2; АТ – 14; БПЛА – 3

Російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці. Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": На східному напрямку відбито 3 атаки ворога. Тривають бої, - ОТУ "Схід"