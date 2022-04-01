Ми маємо бути готові до того, що РФ може застосувати хімічну зброю, - Данілов
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Ймовірність використання Росією хімічної зброї проти України є. Наша медицина готова до цього.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, улюблена справа росіян - розповсюдження фейків.
"Ви знаєте, що вони, незважаючи на заборону взагалі всіх міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, використовували її в Сирії. У нас чітко є усвідомлення, що вони можуть це зробити на території нашої країни. Ми маємо до цього бути готові. Наша медицина на сьогоднішній день пройшла певний вишкіл з цього приводу. Будемо вважати, що воно до цього не дійде", - сказав секретар РНБО.