Ми маємо бути готові до того, що РФ може застосувати хімічну зброю, - Данілов

Ймовірність використання Росією хімічної зброї проти України є. Наша медицина готова до цього.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, улюблена справа росіян - розповсюдження фейків.

"Ви знаєте, що вони, незважаючи на заборону взагалі всіх міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, використовували її в Сирії. У нас чітко є усвідомлення, що вони можуть це зробити на території нашої країни. Ми маємо до цього бути готові. Наша медицина на сьогоднішній день пройшла певний вишкіл з цього приводу. Будемо вважати, що воно до цього не дійде", - сказав секретар РНБО.

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