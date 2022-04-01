Війська РФ з окупованого Криму запустили три ракети "Іскандер" по Одещині, є постраждалі, - ОВА

Війська РФ випустили три ракети по населеному пункту в Одеському районі. Ракети "Іскандер" були запущені з території окупованого Криму.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет та за кожен обстріл нашої землі", - сказав він.

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