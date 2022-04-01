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Майже 22 тисячі дітей народилося в Україні від початку широкомасштабного вторгнення РФ, - Мін'юст

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Майже 22 тисячі дітей народилося в Україні від початку широкомасштабного вторгнення РФ, - Мін'юст
Від початку широкомасштабного російського військового вторгнення в Україні з'явилося на світ майже 22 тисячі дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві юстиції.

"Персонал медичних закладів, так само, як і наших ДРАЦСів, продовжує виконувати свої фукції та допомагати українцям.

Дані вказано без урахування відомостей окремих виконкомів, по яких зараз відсутня можливість отримати інформацію", - зауважили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни у Києві народилося 725 дітей

Топ коментарі

  • Сергей Евланов
    И у меня вчера в Виннице родился внук! Козацькому роду нема переводу!
  • Welt Schmerz
    Youtube без кацапів - оце дійсно краса.
  • Виктор Дийнега
    Кацапы без Yootube - красота
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