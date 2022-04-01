Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі, - Кулеба після розмови із Блінкеном
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На Росію чекають нові фінансові та економічні обмеження.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає Цензор.НЕТ.
"Телефонна розмова з Ентоні Блінкеном про кроки щодо зміцнення України в економічному та військовому плані, щоб ми могли продовжувати ефективно відбивати подальші атаки Росії. Вдячний США за надану підтримку. Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі", - йдеться в повідомленні.