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Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі, - Кулеба після розмови із Блінкеном

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Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі, - Кулеба після розмови із Блінкеном
На Росію чекають нові фінансові та економічні обмеження.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає Цензор.НЕТ.

"Телефонна розмова з Ентоні Блінкеном про кроки щодо зміцнення України в економічному та військовому плані, щоб ми могли продовжувати ефективно відбивати подальші атаки Росії. Вдячний США за надану підтримку. Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: США готові за необхідності брати участь у реалізації домовленостей щодо безпеки України, - Блінкен

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Надо дерьмака изолировать. От него всё зло. Его папаша- пенсионер гру рф тому подтверждение.
  • Ksenia VB
    Пан Юджин

    @panugin

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    4 год



    Після другої світової німцям було заборонено працювати в Швейцарії 50 років. Просто тому, що ти німець. І це було закріплено в законодавстві. Я вважаю, що і нам так треба. Без різниці, які погляди розділяє руSSня, заборонити в'їзд на 50 років. А краще на 150.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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