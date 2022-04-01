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Після розвалу РФ Японія отримає Курили, а Польща зможе забрати Калінінград, якщо захоче, - Данілов

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Після розвалу РФ Японія отримає Курили, а Польща зможе забрати Калінінград, якщо захоче, - Данілов
Після розвалу РФ внаслідок нинішньої війни Японія зможе повернути собі Курильські острови.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу сказати, що в результаті цієї війни, коли розвалиться Російська Федерація, а так воно стовідсотково й відбудеться, Японія отримає свої чотири острови Курильської гряди, які у них забрали після Другої світової війни. Якщо буде бажання Польщі забрати собі Калінінград, то вони зможуть це зробити за результатами цієї війни", - сказав він.

Данілов зазначив, що  його дивує позиція Грузії, яка начебто бажає відновити свою територіальну цілісність, але поводиться надто пасивно в цьому питанні.

Данілов нагадав, що саме росія вчиняла злочини на території Грузії, Молдови та України, окупувавши частини незалежних країн.

Також читайте: Японія називатиме Курили своїми "споконвічними територіями, окупованими РФ"

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Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
    да , поляки это заслужили ,их помощь нам неоценима
  • Бяка Бука
    Как я не люблю вот этой пафосной болтовни, к тому же от взрослых, казалось бы серъёзных людей.
  • Bob Fayn
    Пане Данілов а шо вже Україна повністю звільнена від окупантів? шо ви так переймаєтесь долею Японією та статусом Калінінграда
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