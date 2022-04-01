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Актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для ЗСУ винищувачі та системи ППО

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Актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для ЗСУ винищувачі та системи ППО
Американський актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які би переважали за технічними характеристиками російську військову авіацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Пенн просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.

Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.

Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, знадобляться додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новими винищувачеми за 3 тижні.

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Напередодні ввечері 31 березня командування ПС ЗСУ повідомило англійською мовою на своїй twitter-сторінці, що найбільша потреба для українських захисників наразі полягає у винищувачах четвертого покоління F-15 i F-16, які мають технічну перевагу над старими радянськими літаками. У Командуванні запевнили, що українські пілоти ладні опанувати управління літаками за 2-3 тижні.

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Спасибо Шон ты крутой мужик.
  • olele
    ❗️Турецкий телеканал Haber Global показал схему отправки Арменией истребителей в помощь России.

    Ранее президент страны Пашинян утверждал, что самолеты из Армении не вылетали.

    Как указывается в сюжете, самолеты были отправлены в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване. В 12:50 по местному времени вылетели 4 истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты, пролетавшие через Мартуни, достигли конечного пункта назначения, России, в 13:14.

    Спутниковые фотографии также подтвердили эту информацию: на первом из спутниковых снимков, сделанных 18 марта 2022 года, на авиабазе в Армении видны 4 боевых самолета типа Су-30. На втором снимке, сделанном 25 марта, в том же месте был другой вид. На этих новых снимках отсутствуют отправленные в Россию самолеты Су-30. Где они, там МиГ-29.

    Если участие Армении в агрессии против Украины подтвердится на международном уровне, Армении грозят санкции. https://t.me/charter97_org/68734
  • Mикола 1979
    Оце мужик,мало таких,уважуха
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