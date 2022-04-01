Актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для ЗСУ винищувачі та системи ППО

Американський актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які би переважали за технічними характеристиками російську військову авіацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Пенн просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.

Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.

Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, знадобляться додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новими винищувачеми за 3 тижні.

Читайте також: Україна найбільше потребує від Заходу зброї: питання номер один - це літаки і танки, - Зеленський

Напередодні ввечері 31 березня командування ПС ЗСУ повідомило англійською мовою на своїй twitter-сторінці, що найбільша потреба для українських захисників наразі полягає у винищувачах четвертого покоління F-15 i F-16, які мають технічну перевагу над старими радянськими літаками. У Командуванні запевнили, що українські пілоти ладні опанувати управління літаками за 2-3 тижні.