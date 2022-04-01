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На Донецькому та Луганському напрямку відбито 9 атак, знищено 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки, - штаб ООС

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На Донецькому та Луганському напрямку відбито 9 атак, знищено 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки, - штаб ООС
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

"Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога", - зазначається у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Alter Nator
    типовий склад кадирівської бойової групи:
    стрілок
    оператор
    режисер-постановщик
    звукорежисер
    аніматор
    відеомонтажник
    СММ-щик
  • Алекс Леонов
    героi !!!
  • Владимир Николенко 123e1460
    поїдь,поснімай,кацап.
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