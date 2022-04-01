На Донецькому та Луганському напрямку відбито 9 атак, знищено 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки, - штаб ООС

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.