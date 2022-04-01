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Окупанти відвели від Києва 20% своїх підрозділів, - Військова адміністрація

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Окупанти відвели від Києва 20% своїх підрозділів, - Військова адміністрація
Війська РФ не досягли мети по захопленню Києва та не можуть проводити наступ одночасно на всіх напрямках.

Про це у Telegram повідомляє Військова адміністрація Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети, не може проводити наступ одночасно на всіх напрямках, близько 20% своїх підрозділів ворог відвів від столиці", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти продовжують ракетні удари по позиціям наших військ та інфраструктурі Києва. Тому небезпека для населення залишається

"Продовжують свою роботу комунальники, транспортники, рятувальники та медики. Військова адміністрація продовжує допомагати з евакуацією населення", - зазначив очільник Військової адміністрації Микола Жирнов.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Перебросят суки на Донбасс.
  • ladyar
    Бунт, например, в какой-нибудь дивизии московского военного округа способен вызвать цепную реакцию... ждём.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Ракет очень много, особенно класса Х. Кучма тоже к этому руку приложил, передав эти ракеты в качестве оплаты за газ
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