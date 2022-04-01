Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко, - Президентка Європарламенту Метсола. ФОТО

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола запевнила, що Україну визнають кандидатом на членство в Євросоюзі та нададуть їй допомогу у відбудові після завершення війни з країною-агресором Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час спільного брифінгу Роберти Метсоли та Руслана Стефанчука.

"Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - сказала Метсола.

Окрім цього президентка ЄП підкреслила, що у парламенті визнають зазіхання РФ на Україну як "зазіхання на цілу Європу, як напад на демократичний лад у світі. Також Роберта Метсола пообіцяла, що у Європейському парламенті "докладуть усіх зусиль, аби відбудувати українські міста та села, що зазнали таких нещівних ударів з боку агресора".

"Хочу сказати від усіх європейських народів, які становлять сім’ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємось мужністю українського народу, хоробрістю українського війська, тривкістю вашою. Я хочу сказати, що парламентська демократія дістала друге дихання в Європі завдяки подвигові українського народу і діям українського парламенту. Ми стоїмо разом з вами пліч-о-пліч у цій бротьбі", - наголосила Метсола та підкреслила, що Європарламент надавав і продовжуватиме надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Європарламенті назвали Росію державою-терористом