За 1 квітня з окупованих територій евакуйовано 6266 людей, - Верещук

Віцепрем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оприлюднила інформацію про роботу гуманітарних коридорів 1 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на брифінгу

Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 01 квітня 2022 року. За її словами, всього за сьогодні евакуйовано 6 266 людей.



По гуманітарних коридорах з Бердянська і Мелітополя на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 431 людина. З них 771 людина з Маріуполя та 670 мешканців міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки.

У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 735 людей з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна та Попасна.

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42 автобуси з міста Бердянськ з маріупольцями та 12 з Мелітополя з місцевими мешканцями вже пройшли Василівку. Це понад 2500 людей. За автобусами рухається понад 300 приватних автомобілів. Всі вони зараз прямують до міста Запоріжжя

Також із міста Запоріжжя до міста Бердянськ сьогодні доїхали 10 автобусів, які довезли 80 тонн гуманітарної допомоги. Завтра зранку вони продовжать евакуацію маріупольців.

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