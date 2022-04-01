Заявку на 6,5 тис. гривень за програмою "єПідтримка" подали 5 млн громадян, - Шмигаль

Заявки на отримання 6,5 тис. гривень в рамках програми "єПідтримка" подали майже 5 мільйонів громадян України, майже 3,5 мільйона вже отримали кошти.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора був останній день, коли можна було податися на програму "єПідтримка", в рамках якої виплачувалось по 6 500 гривень тим, хто втратив роботу. Отримали майже 5 мільйонів заявок. Виплати становлять 22 млрд грн, їх отримали вже майже 3,5 мільйона людей", - сказав прем'єр.

Також він додав, що з 1 квітня стартує програма допомоги внутрішнім переселенцям.

"Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6 500 гривень ми будемо виплачувати за кожного працівника для того, щоб люди отримували по 6 500 гривень і могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану", - повідомив очільник уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан, - Шмигаль

Також Шмигаль нагадав, що продовжується реєстрація внутрішніх переселенців - наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч українців. На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати щомісяця по 2 000 гривень дорослому і по 3 000 гривень - дитині чи особі з інвалідністю.