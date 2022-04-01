Центробанк РФ "малює" курс рубля та штучно підтримує його "стабільність", - Центр протидії дезінформації
Про це ЦПД повдіомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 01.04.2022 Центробанк рф встановив курс на рівні 83,4 "дерев’яних" за 1 долар США, а тенденція "укріплення" рубля триває вже декілька днів. Все це стало підставою для "зради" від проросійських ботів у соцмережах, які почали тиражувати меседжі: "санкції не діють", "Захід кинув Україну", "доведеться домовлятися з рф", - йдеться в повідомленні.
Водночас "намальований" ЦБ РФ курс є лише ілюзією стабільності, обумовленою технічними факторами, а не реальним ростом економіки.
Так, Росія:
- обмежила кількість доларів, які резиденти можуть зняти з рахунків в іноземній валюті;
- заборонила банкам продавати іноземну валюту клієнтам протягом наступних шести місяців;
- наказала експортерам енергоносіїв продавати 80% валютних надходжень і купувати рублі.
Це формує вигідну "картинку" для пропаганди, однак $ в РФ купити не вийде, а якщо і вийде, то за курсом ≈130 рублів.