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Центробанк РФ "малює" курс рубля та штучно підтримує його "стабільність", - Центр протидії дезінформації

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Центробанк РФ "малює" курс рубля та штучно підтримує його "стабільність", - Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про чергову маніпуляцію РФ. Наразі йдеться про курс рубля.

Про це ЦПД повдіомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 01.04.2022 Центробанк рф встановив курс на рівні 83,4 "дерев’яних" за 1 долар США, а тенденція "укріплення" рубля триває вже декілька днів. Все це стало підставою для "зради" від проросійських ботів у соцмережах, які почали тиражувати меседжі: "санкції не діють", "Захід кинув Україну", "доведеться домовлятися з рф", - йдеться в повідомленні.

Водночас "намальований" ЦБ РФ курс є лише ілюзією стабільності, обумовленою технічними факторами, а не реальним ростом економіки.

Так, Росія:

- обмежила кількість доларів, які резиденти можуть зняти з рахунків в іноземній валюті;

- заборонила банкам продавати іноземну валюту клієнтам протягом наступних шести місяців;

- наказала експортерам енергоносіїв продавати 80% валютних надходжень і купувати рублі.

Це формує вигідну "картинку" для пропаганди, однак $ в РФ купити не вийде, а якщо і вийде, то за курсом ≈130 рублів.

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Топ коментарі

  • оззи
    сегодня продают на черном 280-300.
  • ptn hlo 428037f7
    В Ижевске обычные консервы начали снабжать магнитами, чтобы не крали. Ну что же, хорошее начало. Совсем недавно таким "брелоком" мог похвастаться лишь элитный алкоголь и икра.
  • ptn hlo 428037f7
    Россияне, помощь голодающим жителям Нью-Йорка можно отправить сюда: UA843000010000000047330992708 (мультивалютный)
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