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Війська РФ "недостатньо сильні", щоб атакувати Україну на всіх фронтах, - Кулеба

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Війська РФ "недостатньо сильні", щоб атакувати Україну на всіх фронтах, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відбувається перегрупування російських військ, оскільки "вони не можуть витримати тиск" для продовження наступу на Україну з трьох фронтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, рішення Москви зменшити військову активність на двох фронтах - Київ і Чернігів - прийшло в той час, коли "українські війська почали успішно відштовхувати їх із сіл і малих міст".

Кулеба сказав, що це може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії.

"Якщо перекласти цей нещодавній рух на людську мову, це буквально означає, що я не маю достатньої сили, щоб продовжувати атакувати Україну з трьох сторін одночасно. Тому я повинен перемістити частину своєї військової сили в інший бік, щоб підсилити свою армію в цьому районі", - пояснив міністр.

Також читайте: Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі, - Кулеба після розмови із Блінкеном

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Ага,они же все никак не соберут ударную группировку для нападения на Украину,как говорили высокопоставленные "специалисты" вместе с министром обороны
  • Психиатрическая больница No1
    Уже отбили сегодня 6 атак на восточном фланге. У орков 280 жмуров и около 30 подбитой брони. Это 30% личного состава одной БТГр. Завтра ещё полезут, но Чернобаевка им в помощь, все повторится, ВСУ уже набили руки и охотятся за целями.
  • Aks World
    На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупант попробует атаковать по сразу двум направлениям большими силами.

    Такой прогноз в интервью НВ озвучил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.

    По мнению эксперта, война в Украине переходит в третью фазу.

    "Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС - это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий", - отметил эксперт.



    Он также отметил, что на этом этапе Украине грозит симметричная война.

    "До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения", - отметил эксперт.

    По его мнению, это достаточно серьезный вызов для украинской армии.

    "Есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника", - заявил эксперт.

    Говоря о том по каким направлениям на востоке страны вероятность масштабной наступательной операции наиболее велика, эксперт отметил: "По линии Харьков-Мариуполь восточнее Харькова. В направлении украинских сил ООС будет нанесен удар превосходящими силами и, скорее всего, несколько ударов будут со стороны так называемых ЛНР и ДНР".
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