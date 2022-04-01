Війська РФ "недостатньо сильні", щоб атакувати Україну на всіх фронтах, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відбувається перегрупування російських військ, оскільки "вони не можуть витримати тиск" для продовження наступу на Україну з трьох фронтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, рішення Москви зменшити військову активність на двох фронтах - Київ і Чернігів - прийшло в той час, коли "українські війська почали успішно відштовхувати їх із сіл і малих міст".

Кулеба сказав, що це може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії.

"Якщо перекласти цей нещодавній рух на людську мову, це буквально означає, що я не маю достатньої сили, щоб продовжувати атакувати Україну з трьох сторін одночасно. Тому я повинен перемістити частину своєї військової сили в інший бік, щоб підсилити свою армію в цьому районі", - пояснив міністр.

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