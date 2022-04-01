Молдова не може запровадити санкції проти РФ, дестабілізація нікому не допоможе, - Санду

Молдова не може приєднатися до санкцій, запроваджених деякими країнами проти Росії, оскільки так вона може залишитися без газу та електроенергії.

Про це заявила президентка Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Коли ми говоримо про санкції загалом, не вдаючись у деталі, це дуже поверховий підхід. Давайте обговоримо, що можуть означати санкції з погляду експорту та імпорту: у нас і так немає доступу ні на український ринок, ні на російський та білоруський "Бо є ця перешкода - війна. І експорт, і імпорт із цими країнами заблокований", - сказала Санду.

Вона також підкреслила, що найважливішою залежністю Кишинева від Москви є енергоресурси і додала, що поки Молдова не має іншого рішення цього питання.

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тис. українських біженців, 50 тис. з яких діти", - зазначила Санду.

На слова журналістки про те, що Київ нібито "розгніваний ставленням Молдови", Санду відповіла:

"Звичайно, ми маємо зробити все, щоб зупинити цю війну. Але є певні речі, які ми маємо забезпечити для наших громадян. Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут, ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході".

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