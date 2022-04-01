"Ворог не контролював і не контролює українське небо", - командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук

Російські окупанти намагаються не заходити у зону дії української ППО та уникають прямого контакту з винищувачами ЗСУ.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не контролював і не контролює українське небо. Мова може йти про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях, де противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, "Бук", "Панцир", "Тор", які поступово знищуються артилерією, авіацією та іншими вогневими засобами. Саме там ворожа авіація проявляє активність, але і там щодня несе втрати", - наголосив він.

За словами Олещука, коли окупанти зрозуміли, що їм ніяк не вдасться знищити боєздатність Повітряних Сил, вони вдалися до терору мирного населення, бомбардування міст, сіл, пологових будинків, знищення всієї інфраструктури.

"Понісши серйозні втрати в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами", - додав він.

Також читайте: Переважно усі російські ракети помітні для Повітряних сил ЗСУ, - Ігнат