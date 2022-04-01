Всіх, хто чинить звірства в Україні, буде притягнуто до відповідальності, - Держдеп США
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США та їхні союзники продовжать притягувати до відповідальності всіх винних у звірствах, скоєних в Україні.
Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ.
"Держсекретар акцентував на зусиллях США надати Україні необхідну підтримку для її захисту від неспровокованої, невиправданої й жорстокої війни Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Блінкен наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами України та високо оцінив прихильність України до участі в дипломатії.
"Він підкреслив, що Сполучені Штати, союзники й партнери продовжать притягувати до відповідальності винних за звірства, скоєні в Україні", - додали в Держдепі.