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США передадуть Україні обладнання для захисту від ймовірних хімічних атак, - Білий дім

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США передадуть Україні обладнання для захисту від ймовірних хімічних атак, - Білий дім
США нададуть Україні обладнання на випадок, якщо Росія розгорне хімічну або біологічну зброю.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона заявила, що поставки надаються уряду України на тлі попереджень США та інших країн про те, що Росія може розгорнути таку зброю.

"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США надає уряду України рятувальні засоби та матеріали, які можуть бути розгорнуті. у разі застосування Росією хімічної чи біологічної зброї", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • Alex_Dimitrov
    Ох и чепуши )) ПВО дайте и истребители, противогазы оставьте себе )
  • Autorare Autorare
    Так , заспокійся хімзброя це теж страшна річ тому захист від неї не зайвий.
    Все вони дадуть і ппо і ракети і літаки
  • три - пятнадцать
    наразі ти би без них вже акваврешом би махав.
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