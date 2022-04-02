Російські війська, які відступають від Києва, зосереджуються у Поліському радіаційному заповіднику, - Генштаб ЗСУ

Генеральній штаб ЗСУ опублікував оперативну інформація щодо ситуації на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії, 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії. Наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ на територію республіки білорусь. Здійснює мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування наших військ.

За наявними даними, підрозділи збройних сил російської федерації, які відводяться до білорусі зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ, які рили окопи в Рудому лісі, заслуговують на премію Дарвіна, - Верещук