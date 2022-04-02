Окупанти тримають у полоні голову однієї з райрад Мелітополя Прийму

Солдати окупаційної росгвардії понад два тижні тримають у полоні голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму. Жодних вимог не висувають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу сказав начальник Мелітопольської районної військової адміністрації Ігор Судаков.

"Жодної інформації про Сергія Прийму немає. Ми намагаємося з'ясувати в окупантів хоч якісь вимоги щодо його звільнення, але наразі вони ніяких вимог не кажуть. Просто другий тиждень тримають в полоні", - сказав він.

За інформацією Судакова, на сьогодні відомо, що загарбники забрали з домівок та вивезли в невідому напрямку 5 директорів шкіл. "Вони зараз десь в окупантів, жодних вимог також не висунуто", - додав Судаков.

Як раніше повідомлялося, окупаційна влада Мелітополя хоче відновити навчальний процес в місті за російською програмою. Всі директори шкіл відмовилися від співпраці та написали заяви на звільнення.

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