Окупанти контролюють частину міста Ізюм і готують наступальне угруповання, - Генштаб ЗСУ
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Генеральній штаб ЗСУ опублікував оперативну інформація щодо ситуації на Харківському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів. Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА.
На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання".