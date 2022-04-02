Війська РФ готуються до нових потужних ударів на Донбасі та Харківському напрямку, - Зеленський
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На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною.
Про це заявив президент Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості - як внутрішні, так і зовнішні. Обов’язково", - наголосив він.
За словами Зеленського, попереду - складні битви.
"Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде - кожен це побачить. Кожен це відчує - що настає мир", - підсумував президент.