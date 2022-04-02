Зеленський про санкції проти РФ: "Якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків"
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Ближче до вечора зустрівся з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою. Зустрівся в Києві. Вдячний їй за цей важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час, як зараз, – це одна з найважливіших рис для політика", - зазначив він.
За словами Зеленського, з Метсолою говорили про прискорення вступу України до ЄС
"Конкретика є. Також говорили про постачання зброї та підтримку цього парламентарями Європи. А ще – про санкційну політику. Про більш глибоку санкційну політику проти Росії. Бо якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків. А якщо про бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку", - наголосив глава держави.