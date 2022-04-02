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Зеленський про санкції проти РФ: "Якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків"

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Зеленський про санкції проти РФ: "Якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків"
Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Росії мають бути глибокими та всеосяжними.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ближче до вечора зустрівся з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою. Зустрівся в Києві. Вдячний їй за цей важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час, як зараз, – це одна з найважливіших рис для політика", - зазначив він.

За словами Зеленського, з Метсолою говорили про прискорення вступу України до ЄС

"Конкретика є. Також говорили про постачання зброї та підтримку цього парламентарями Європи. А ще – про санкційну політику. Про більш глибоку санкційну політику проти Росії. Бо якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків. А якщо про бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку", - наголосив глава держави.

Також читайте: Війська РФ готуються до нових потужних ударів на Донбасі та Харківському напрямку, - Зеленський

Топ коментарі

  • Patrick's
    Британским аналитикам стоит доверять! Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и ФРГ, по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с РФ, - The Times
  • Andrew Lee
    ...а якщо "Сватів" на раші в прокаті крутить, - то "ви нє так понялі, ета другоє"??
    Слава ЗСУ!!!
  • Володимир Пастушенко
    кортко і ясно. всеосяжні і глибокі санкції по самі гланди. видно що президенту почали писати тексти не єрмаки з подоляками, а наше рідненьке мзс. ще респект Данілову за шикарний тролинг рашні.
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