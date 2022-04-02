У Мукачеві перейменують усі вулиці, названі на честь росіян, - міськрада

У Мукачеві на Закарпатті змінять усі назви вулиць, пов’язаних із російськими діячами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Мукачівська міська рада.

Пропонується назвати ці вулиці на честь загиблих героїв на російсько-українській війні, видатних діячів міста, області, країни.

Мер Мукачева Андрій Балога зазначив, що проєкт буде опрацьовано комісією з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на території населених пунктів та винесено на засідання сесії міськради.

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Також у Мукачеві школа №1 відмовиться від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Відповідний проєкт рішення було розглянуто на засіданні виконавчого комітету міськради. Наразі управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою відмови від раніше присвоєного імені.

Як повідомлялося, в Мукачеві два тижні тому перейменували вулицю Льва Толстого на честь Героя України Андрія Літуна. Відповідне рішення було прийнято на позачерговій сесії міської ради. Андрій Літун загинув на початку війни з Росією, 6 березня, був командиром 128-ї окремої закарпатської гірсько-шутрмової бригади.